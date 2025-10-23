Golpe al tráfico de drogas en Canarias: la Guardia Civil intercepta un furgón tras hallar 375 kg de hachís

Un control rutinario de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la autovía TF‑1, a la altura de Granadilla de Abona (Tenerife), terminó esta semana con la detención de dos personas —un hombre de 35 años y una mujer de 24— tras descubrir 375 kilogramos de hachís ocultos en el compartimento de carga de un furgón. Los agentes detuvieron el vehículo porque circulaba sin seguro obligatorio y con la ITV caducada, lo que motivó la detención y revisión del vehículo; el nerviosismo mostrado por sus ocupantes precipitó la inspección del compartimento de carga.

La actuación forma parte de los dispositivos habituales que la Guardia Civil despliega en las vías para comprobar el cumplimiento de la normativa de circulación y, en ocasiones, detectar conductas vinculadas a delitos más graves, como el tráfico de estupefacientes. La intervención fue ejecutada por el Destacamento de Tráfico de Granadilla de Abona, unidad dependiente de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.

Qué ocurrió en el control y cómo se descubrió la droga

Según fuentes policiales, los agentes dieron el alto al furgón al detectar que carecía de documentación y requisitos básicos para circular —la ITV estaba caducada y no constaba póliza de seguro en vigor—. Tras inmovilizar el vehículo y comprobar la actitud de evidente nerviosismo del conductor y la acompañante, los guardias civiles inspeccionaron el compartimento de carga, localizando varias cajas con los paquetes que arrojaron un peso total aproximado de 375 kg de hachís. Ante la evidencia, procedieron a la detención de ambos ocupantes por un presunto delito de tráfico de drogas.

En España la ITV y el seguro son documentos obligatorios para circular; su ausencia o caducidad legitima la inmovilización administrativa del vehículo y la comprobación del mismo por parte de los agentes. La DGT recuerda que la tarjeta ITV debe estar en vigor y que las estaciones pueden verificar telemáticamente el seguro, y que circular sin estos requisitos puede comportar sanciones administrativas e inmovilización.