El helicóptero del GES rescata a una senderista accidentada en Gran Canaria

Una mujer de 79 años ha tenido que ser rescatada por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias tras sufrir un accidente en el Barranco de Los Cernícalos, en Telde.

La afectada se encontraba en un lugar de difícil acceso para los recursos sanitarios por lo que fue rescatada por un helicóptero y trasladada a la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Allí, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) prestó la asistencia inicial y la trasladó al servicio de urgencias hospitalario. La mujer presentaba un traumatismo en miembro inferior.