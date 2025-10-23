Un hombre está en estado grave tras una inmersión de submarinismo en Playa Chica en Lanzarote
El incidente ha tenido lugar en la mañana de este jueves y el varón, de unos 50 años, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa
Los servicios de emergencia de Lanzarote fueron alertados en la mañana de este jueves, 23 de octubre, tras un incidente en Playa Chica, en el municipio de Tías, donde un hombre de aproximadamente 50 años sufrió una complicación respiratoria grave mientras practicaba submarinismo.
Playa Chica es la zona más popular de Lanzarote para la práctica del buceo, ya que tiene un fácil acceso y posibilidad de hacer inmersiones de distinta dificultad.
El aviso fue recibido a las 10:13 horas por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que activó de inmediato los medios sanitarios y de seguridad necesarios para atender al afectado en el menor tiempo posible.
Coordinación eficaz en la respuesta de emergencias
Al lugar del incidente se desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, que colaboraron en la gestión del operativo.
El equipo sanitario asistió al hombre en el propio arenal, logrando estabilizarlo antes de su traslado urgente al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa para recibir atención especializada.
- La tertulia del bordillo: el grupo que ha creado un mentidero en su barrio como remedio para la soledad
- El Mercado del Puerto se queda sin 500.000 euros para su reparación
- Así serían los días en Canarias si se aprueba la propuesta de Pedro Sánchez sobre el cambio de hora
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Una queja vecinal lleva al cierre la hamburguesería All or Nothing en Triana
- Así fue el ataque que acabó con la vida de Millu, la gata más querida de un residencial de Gran Canaria
- Desalojo fallido en el Puerto de Las Palmas: un matrimonio evita que su barco vivienda sea remolcado
- El tiempo en Canarias para esta semana: la Aemet pronostica tiempo estable y lluvias en estas islas