Un hombre está en estado grave tras una inmersión de submarinismo en Playa Chica en Lanzarote

Los servicios de emergencia de Lanzarote fueron alertados en la mañana de este jueves, 23 de octubre, tras un incidente en Playa Chica, en el municipio de Tías, donde un hombre de aproximadamente 50 años sufrió una complicación respiratoria grave mientras practicaba submarinismo.

Playa Chica es la zona más popular de Lanzarote para la práctica del buceo, ya que tiene un fácil acceso y posibilidad de hacer inmersiones de distinta dificultad.

El aviso fue recibido a las 10:13 horas por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que activó de inmediato los medios sanitarios y de seguridad necesarios para atender al afectado en el menor tiempo posible.

Coordinación eficaz en la respuesta de emergencias

Al lugar del incidente se desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, que colaboraron en la gestión del operativo.

El equipo sanitario asistió al hombre en el propio arenal, logrando estabilizarlo antes de su traslado urgente al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa para recibir atención especializada.