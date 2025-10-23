Nuevo terremoto entre Gran Canaria y Tenerife

La actividad sísmica en Canarias sigue dando señales, aunque de momento sin causar alarma. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este miércoles 21 de octubre, a las 10:11 horas, un terremoto de magnitud 2,5 mbLg en el volcán de Enmedio, una estructura submarina situada entre las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Este sismo, ocurrido a una profundidad de 10 kilómetros, no fue sentido por la población, pero forma parte de una serie de movimientos sísmicos detectados recientemente en diferentes zonas del archipiélago.

Según el IGN, la zona entre Tenerife y Gran Canaria se caracteriza por una actividad sísmica constante, con una media anual de entre 400 y 500 terremotos. Así lo ha señalado el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, quien ha recordado que este tipo de movimientos son habituales y que, por ahora, no existe una conexión directa entre todos los eventos registrados.

Este reciente temblor en el volcán de Enmedio no representa un riesgo inmediato, aunque refuerza el patrón de actividad que se ha venido observando especialmente en las últimas semanas.

Serie sísmica en Fasnia y Arico: persistencia sin señales de erupción

Uno de los focos de mayor actividad sísmica en los últimos días ha sido el litoral oriental de Tenerife, particularmente en los municipios de Fasnia y Arico. Desde que comenzó esta serie, el IGN ha contabilizado 55 sismos, con magnitudes que oscilan entre 1,1 y 2,3 mbLg. No obstante, también se registró un evento mayor, de 3,4 mbLg, que fue sentido por la población en localidades como La Orotava, La Laguna y Los Realejos.

A pesar del número significativo de eventos, Domínguez ha aclarado que esta serie es "peculiar por su persistencia", pero ha descartado que se trate de una intrusión magmática —un proceso que sí podría asociarse a un aumento del riesgo volcánico.

“Lo preocupante sería que se registraran decenas de sismos en una hora y con magnitudes mayores, como sucedió en La Palma en 2021”, explicó Domínguez.

De momento, la situación no requiere medidas adicionales como la convocatoria de un gabinete de crisis. El sistema de vigilancia sigue activo, y se mantiene una estrecha monitorización de cualquier cambio significativo.