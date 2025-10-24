Un camión se sale de la vía en Mogán
El accidente ocurrió en dirección Cercados de Espino
Un camión se ha salido de la vía este viernes, 24 de octubre, mientras circulaba por la GC-505, en Mogán, según informa el 112 Canarias.
En concreto, el vehículo circulaba en dirección Cercados de Espino.
Habrá ampliación
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así serían los días en Canarias si se aprueba la propuesta de Pedro Sánchez sobre el cambio de hora
- Una queja vecinal lleva al cierre la hamburguesería All or Nothing en Triana
- Un propietario recupera su vivienda en Vargas en un descuido de los ocupas
- Un ladrón incendia una vivienda de Triana con un matrimonio y su hijo en el interior
- San Bartolomé de Tirajana inicia el rescate del Hotel Las Tirajanas pese al aval judicial a Lopesan
- El inicio del paseo entre la plaza de América y La Cícer queda desierto
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Hasta cuatro años de prisión para una red familiar por falsificar documentos para sacar de Canarias a más de un centenar de migrantes