Un camión se sale de la vía en Mogán

El accidente ocurrió en dirección Cercados de Espino

Archivo - Cecoes 112

Archivo - Cecoes 112 / CECOES 112 - Archivo

Un camión se ha salido de la vía este viernes, 24 de octubre, mientras circulaba por la GC-505, en Mogán, según informa el 112 Canarias.

En concreto, el vehículo circulaba en dirección Cercados de Espino.

Habrá ampliación

