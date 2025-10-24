Desarticulada en Fuerteventura la célula de una red internacional dedicada al tráfico de migrantes por la ruta canaria

La Policía Nacional ha logrado desarticular completamente la estructura operativa en España de una organización criminal internacional dedicada al tráfico de migrantes a través de la ruta atlántica, desde Marruecos hasta Canarias.

Esta acción policial, desarrollada en el marco de la operación 'Náufrago' por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario (Fuerteventura), se enmarca en la estrategia nacional contra la inmigración irregular y el crimen organizado, y representa un importante avance en la protección de los derechos humanos y la persecución del delito.

La investigación: una organización violenta y jerarquizada

Las investigaciones, iniciadas entre junio y octubre de 2025, partieron de la declaración de dos migrantes que colaboraron con la justicia y aceptaron el estatuto de testigos protegidos. Sus testimonios permitieron identificar a un ciudadano marroquí residente en Fuerteventura, estrechamente vinculado con la cúpula de la organización radicada en las zonas marroquíes de Tan Tan y El Aaiún.

El grupo desmantelado operaba de manera estable y jerarquizada, contando con miembros especializados en actividades como la captación de migrantes, transporte, cobro de cantidades exigidas por el viaje, así como logística, pilotaje y control de los movimientos. Para sus actividades ilícitas, la red disponía de vehículos todoterreno, embarcaciones neumáticas y armamento, lo que le daba capacidad para organizar simultáneamente múltiples salidas irregulares hacia el archipiélago canario.

Medios precarios y trato violento

La investigación confirmó que los migrantes eran transportados sin ningún tipo de medida de seguridad básica, embarcados sin chalecos salvavidas ni equipamiento de emergencia, y sometidos a amenazas, coacciones y, en algunos casos, agresiones físicas.

Uno de los testimonios reveló que el principal responsable en España llegó a arrojar al mar a tres personas durante una travesía, quienes permanecen desaparecidas, además de ser identificado como el encargado de pilotar la embarcación y de exigir los pagos a las víctimas.

Vinculación con investigaciones previas

Este operativo está directamente relacionado con otra intervención desarrollada en abril de 2025, cuando fue detenido otro miembro relevante de la red, también de nacionalidad marroquí y actualmente en prisión provisional.

Las pesquisas evidenciaron la estrecha relación personal y operativa entre ambos individuos, confirmando su pertenencia a una trama criminal transnacional dedicada de forma sistemática al tráfico ilícito de personas desde el norte de África hasta Canarias.

Detención

La fase culminante de la operación 'Náufrago' tuvo lugar los días 8 y 9 de octubre en Puerto del Rosario, con la detención del principal responsable operativo en España, un joven de 22 años. Sobre él pesan los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal, homicidio, amenazas graves y omisión del deber de socorro.

Tras la práctica de las diligencias policiales reglamentarias, el detenido fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúa la investigación.

Lucha contra las redes de inmigración ilegal

Con esta operación, la Policía Nacional ha desarticulado completamente la célula española de una importante organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de migrantes por la ruta atlántica hacia Canarias, reforzando su compromiso con la lucha contra las redes de inmigración ilegal y la protección de las víctimas.

Las organizaciones internacionales y las agencias públicas destacan que estas redes criminales ponen en grave peligro la vida de los migrantes y dificultan tanto la labor humanitaria como el control de fronteras en una zona estratégica para la Unión Europea.

La ruta atlántica entre Marruecos y Canarias es una de las más peligrosas y mortales, ya que los migrantes afrontan viajes de cientos de kilómetros en condiciones extremas, a menudo a merced de redes delictivas que priorizan el beneficio económico sobre la vida y seguridad de las personas. En los últimos años, la presión migratoria ha aumentado considerablemente en Canarias, situando al archipiélago como un punto crítico para la inmigración irregular hacia Europa.