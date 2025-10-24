Un desprendimiento de rocas provoca un accidente en la GC-2

Un desprendimiento de rocas sobre la calzada ha provocado un accidente de tráfico con un vehículo implicado en la carretera GC-2, en el tramo comprendido entre el monumento al Atlante y la entrada de Aguas de Firgas, en dirección norte hacia Arucas, en Gran Canaria.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias, el incidente se produjo a las 6:56 horas de este viernes cuando las rocas caídas en la vía sorprendieron a los conductores que circulaban por la zona.

Uno de los vehículos impactó directamente contra los escombros y resultó afectado, ya que una de sus ruedas quedó reventada y desprendida, quedando el coche inmovilizado en la calzada.

La presencia de varios coches detenidos y restos de piedra en la carretera obligó a extremar la precaución en ese tramo, especialmente en plena hora punta. El incidente afectó a la circulación en dirección Arucas, una vía muy transitada a primeras horas de la mañana.