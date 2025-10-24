Un desprendimiento de rocas provoca un accidente en la GC-2
El suceso ocurrió a primera hora en dirección Arucas, cerca del monumento El Atlante
Un desprendimiento de rocas sobre la calzada ha provocado un accidente de tráfico con un vehículo implicado en la carretera GC-2, en el tramo comprendido entre el monumento al Atlante y la entrada de Aguas de Firgas, en dirección norte hacia Arucas, en Gran Canaria.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias, el incidente se produjo a las 6:56 horas de este viernes cuando las rocas caídas en la vía sorprendieron a los conductores que circulaban por la zona.
Uno de los vehículos impactó directamente contra los escombros y resultó afectado, ya que una de sus ruedas quedó reventada y desprendida, quedando el coche inmovilizado en la calzada.
La presencia de varios coches detenidos y restos de piedra en la carretera obligó a extremar la precaución en ese tramo, especialmente en plena hora punta. El incidente afectó a la circulación en dirección Arucas, una vía muy transitada a primeras horas de la mañana.
