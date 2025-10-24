La Guardia Civil escala una fachada para salvar la vida de un anciano de 81 años

La vida de un hombre de 81 años estuvo a punto de apagarse en su propio hogar en Vecindario, Gran Canaria. Su única conexión familiar directa, su hijo residente en Estados Unidos, llevaba días sin lograr contactarlo. Ante la falta de respuesta, decidió dar la voz de alarma. El pasado 7 de octubre, agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Vecindario fueron movilizados tras recibir el aviso de una posible situación de riesgo.

A su llegada, los efectivos se entrevistaron con un vecino del edificio, quien manifestó haber recibido una llamada desde el extranjero pidiéndole que comprobara cómo se encontraba el anciano. La puerta permanecía cerrada y no había señales de actividad dentro de la vivienda. Pese a insistir repetidamente, no obtuvieron respuesta.

Desde la vía pública, los agentes detectaron una ventana abierta en un segundo nivel, con las cortinas descorridas. Intuyendo la urgencia de la situación, uno de los efectivos del área de Prevención decidió escalar por la fachada hasta alcanzar el hueco. Una vez en posición, observó una escena alarmante: el anciano yacía tendido en el suelo del salón, semiinconsciente, desnudo de cintura para abajo y con signos evidentes de espasmos.

Ante la gravedad del estado en el que se encontraba el hombre, el guardia no dudó en deslizar la ventana y acceder al interior. Desde allí logró abrir la puerta principal para permitir el ingreso del resto de agentes y facilitar el acceso a los sanitarios, que ya se encontraban en camino. Otro agente repitió la maniobra para apoyar en la asistencia, ya que no se localizaban llaves en la cerradura y el tiempo era un factor decisivo.

Pocos minutos después, una ambulancia de soporte vital básico llegó al domicilio. El anciano fue atendido in situ: permanecía consciente, pero desorientado y con limitaciones severas de movilidad. Fue trasladado de urgencia al centro de salud de Doctoral para una evaluación médica completa.

Ambulancia del SUC / LP/DLP

Llamamiento a la responsabilidad vecinal

Desde la Guardia Civil destacan que la actuación coordinada, rápida y decidida del equipo fue crucial para evitar un desenlace fatal. La escena pone en evidencia la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran muchas personas mayores que viven solas, especialmente cuando no cuentan con una red de apoyo cercana.

En estos casos, la colaboración ciudadana es vital, recuerdan fuentes del cuerpo. Detectar la ausencia de actividad, notar que una persona no sale de casa o no responde puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La Guardia Civil hace un llamamiento al compromiso cívico de los vecinos para que velen por la seguridad y el bienestar de las personas mayores de su entorno. Un gesto tan sencillo como prestar atención puede convertirse en una cadena de ayuda capaz de salvar vidas.