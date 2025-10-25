Atropello en Lanzarote

Una mujer de 72 años fue víctima de un atropello este viernes 24 de octubre en el municipio de Teguise, Lanzarote. El suceso tuvo lugar en la Avenida Juan Ramón Jiménez, una de las arterias más transitadas de la localidad. El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 horas del mediodía, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta del incidente.

Según fuentes oficiales, la mujer sufrió traumatismos de carácter moderado, y fue atendida inicialmente en el lugar de los hechos por una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Posteriormente, fue trasladada al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde permanece bajo observación médica.