Herido un motorista tras chocar contra un coche en la circunvalación en Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista ha resultado herido de carácter moderado tras verse implicado en una colisión con un turismo en la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la carretera GC-3, a la altura del cruce con la GC-300, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 de Canarias.

El suceso tuvo lugar pasado el mediodía de este sábado, activando una rápida respuesta por parte de los servicios de emergencia. El accidente provocó un notable despliegue en la zona y generó retenciones puntuales en esta vía de alta capacidad que conecta importantes núcleos urbanos de la capital grancanaria.

El motorista presentaba policontusiones y fue atendido en el lugar del siniestro por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para una evaluación más completa de sus lesiones.

Aunque en principio su estado era moderado, las autoridades no han informado de mayores complicaciones derivadas de este incidente.

Intervención de la Guardia Civil

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, quienes se hicieron cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes. La labor de estos agentes se centró en regular la circulación en la zona afectada y recoger datos para esclarecer las circunstancias del accidente.