Muere un bañista tras ser rescatado en una playa de Lanzarote
El hombre fue hallado en parada cardiorrespiratoria a 20 metros de la orilla y no pudo ser reanimado pese a la intervención del personal sanitario
Un trágico suceso ha tenido lugar este sábado 25 de octubre en la playa de La Cantería, ubicada en la localidad de Órzola, en el municipio lanzaroteño de Haría, cuando un hombre ha perdido la vida tras ser rescatado del mar en estado crítico.
La alerta se recibió a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, que fue activado sobre las 13:15 horas, después de que se informara de que una persona se encontraba en apuros en el agua, a unos 20 metros de la orilla.
Inmediatamente se movilizaron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y un equipo del Servicio de Urgencias Canario (SUC). A su llegada, los socorristas y sanitarios comprobaron que el bañista estaba en parada cardiorrespiratoria.
Se le practicaron de forma urgente maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero lamentablemente no se logró recuperar sus constantes vitales, por lo que el personal sanitario confirmó su fallecimiento en el lugar del incidente.
