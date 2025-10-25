Muere un turista y otro resulta herido crítico tras ceder una barandilla en un hotel de Lanzarote

La madrugada del sábado 25 de octubre quedará marcada por un lamentable suceso en Costa Teguise, una de las zonas turísticas más frecuentadas de Lanzarote. A la 1:30 de la mañana, dos turistas se precipitaron desde una altura de aproximadamente seis metros tras ceder una barandilla en un hotel de la localidad. El incidente dejó como saldo un hombre fallecido y otro en estado crítico, que tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Según las primeras informaciones, la barandilla que cedió se encontraba en una zona elevada del complejo hotelero. La caída fue mortal para uno de los turistas, cuyo fallecimiento se confirmó en el lugar de los hechos. El otro, con lesiones de extrema gravedad, fue atendido en el sitio por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) antes de ser trasladado al hospital más cercano.

Al lugar del siniestro acudieron rápidamente agentes de la Policía Local de Teguise, efectivos de la Guardia Civil y dos ambulancias del SUC. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, incluida la posible negligencia estructural en el mantenimiento del hotel.