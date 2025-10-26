Un aparatoso accidente en Uga deja dos heridos
El siniestro, que involucró a dos vehículos, obligó a una compleja operación de evacuación y limpieza por parte de los bomberos y el SUC
Un accidente de tráfico registrado en la localidad de Uga, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), dejó como resultado dos personas heridas, una de ellas menor de edad, según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. El siniestro se produjo en la noche del viernes 24 de octubre alrededor de las 21:18 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta.
El incidente implicó a dos vehículos, uno de ellos una pick-up, y movilizó a distintos cuerpos de emergencia. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local de Yaiza, la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos del Consorcio de Emergencias y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC)
Al llegar al punto del accidente, los servicios de emergencia encontraron a los dos ocupantes de la pick-up ya fuera del vehículo, mientras que en el otro coche, al menos uno de los ocupantes permanecía aún en el interior del habitáculo, imposibilitado para salir por sus propios medios.
