Golpe al tráfico de drogas en Canarias: intervienen un mercante con 6.500 kilos de cocaína a 600 millas de las Islas

En una operación internacional de alto nivel, agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, en colaboración con la Armada Española, han abordado un mercante cargado con 6.500 kilos de cocaína ocultos en sus bodegas. La embarcación fue interceptada a 600 millas náuticas al suroeste de las Islas Canarias, en una intervención coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y con información crucial aportada por la DEA estadounidense.

El buque, de más de 54 metros de eslora, 12 metros de manga y 4,5 metros de puntal, navegaba bajo bandera de Tanzania y tenía como destino final el Puerto de Vigo. Procedía del puerto panameño de Cristobal Anch, un punto ya conocido por su conexión con rutas de narcotráfico transatlántico.

La intervención se produjo tras una alerta emitida por la Drug Enforcement Administration (DEA) el pasado 8 de octubre, en la que se advertía sobre los movimientos de una organización criminal internacional. Según el aviso, el grupo pretendía realizar un transporte de gran escala de cocaína a través del Atlántico, utilizando como nave nodriza un supply ship, una embarcación de suministro adaptada para este tipo de operaciones encubiertas.

Gracias a la cooperación policial internacional y a los sistemas de inteligencia compartidos, se pudo seguir el rastro del buque en su travesía hacia Europa. Desde territorio español, se activó un operativo dirigido por la Fiscalía Antidroga, que contó con el despliegue de unidades especializadas y la coordinación logística de la Armada Española.

Abordaje de alto riesgo a más de mil kilómetros de las costas españolas

El abordaje se produjo en la noche del 22 de octubre, alrededor de las 21:30 horas, desde un buque de la Armada. Efectivos del GEO, especialmente entrenados para este tipo de intervenciones marítimas, accedieron al mercante en alta mar. La operación se realizó con extrema cautela debido a la peligrosidad que implica intervenir una embarcación de gran tamaño en aguas internacionales y sin visibilidad.

Una vez a bordo, se procedió a la detención de los nueve tripulantes, todos ellos de nacionalidades aún no confirmadas. Durante la inspección inicial, los agentes encontraron estructuras modificadas dentro de las bodegas, que no coincidían con las características habituales de un buque de carga.

Estas construcciones habían sido claramente diseñadas para ocultar grandes cantidades de estupefacientes, lo que permitió localizar, en una primera revisión, el cargamento de cocaína camuflado dentro del casco del barco.

La investigación apunta a que el mercante había sido adaptado técnicamente para burlar los controles marítimos y aduaneros. La manipulación del espacio interno de la embarcación, junto con la elección de rutas poco transitadas y el uso de banderas de conveniencia como la tanzana, forman parte del modus operandi habitual de las mafias internacionales del narcotráfico.

Estos grupos criminales operan a gran escala y cuentan con recursos económicos y tecnológicos avanzados, lo que complica su detección. La elección del puerto de Vigo como destino final sugiere un intento de distribución de la droga desde Galicia hacia el resto de Europa.