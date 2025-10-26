Intenta huir con 1.485 euros y diez dosis de cocaína; agredió a un policía en Tenerife

Una intervención policial en el entorno de la avenida Francisco La Roche de Santa Cruz de Tenerife terminó en detención después de una persecución a pie y un forcejeo en el que un agente resultó agredido. Los hechos ocurrieron durante la pasada madrugada, cuando los servicios policiales fueron alertados por una fuerte discusión en la vía pública y, a partir de esa llamada, descubrieron indicios de un presunto punto de venta al por menor de drogas.

El detenido, un varón de 36 años identificado con las iniciales E.Z.F.J., fue localizado intentando subir a un taxi ya ocupado por otro pasajero. Su comportamiento alterado llamó la atención de los agentes y, al momento de proceder a su cacheo, el sospechoso emprendió la huida por las calles José Zárate y Penichet, iniciándose una persecución que combinó el desplazamiento a pie de varios policías y la maniobra de un vehículo policial para cerrarle el paso.

Al alcanzarlo, uno de los agentes sufrió resistencia activa: ambos cayeron al suelo durante el forcejeo y fue necesaria la reducción y la colocación de esposas ante la evidente agresividad del sujeto. Tras el cacheo de seguridad, los policías encontraron 1.485 euros en metálico y una bolsita con cocaína. La hipótesis de los agentes, sustentada por el hallazgo del efecto y la actitud del detenido, era que el sospechoso estaba distribuyendo sustancias estupefacientes al por menor.

La comprobación de esa sospecha llevó a solicitar la intervención de la Unidad Canina de la Policía Local, que ya estaba integrada en el servicio de seguridad. Gracias al trabajo del guía y su perra Triana, se localizaron nueve bolsas adicionales con cocaína escondidas entre arbustos junto a un barranquillo cercano —lugar por el que, presumen los agentes, el detenido intentó deshacerse de parte de la droga durante la huida—. En total, las dosis recuperadas ascendieron a diez, además del dinero intervenido.

Durante el proceso de detención, el arrestado sufrió una fuerte alteración del estado físico y fue trasladado inicialmente a un centro de salud para recibir atención. Una vez estabilizado, los agentes lo condujeron a dependencias policiales donde se procedió a elaborar las diligencias. Posteriormente, y junto con las sustancias y el efectivo incautado, quedó a disposición del Juzgado correspondiente para continuar con la tramitación judicial.

Delitos imputados y consecuencias policiales

A la luz de los hechos y de las pruebas recogidas en el lugar —dinero en efectivo y dosis preparadas para la venta—, el detenido afronta diligencias por un presunto delito contra la salud pública relacionado con la venta ambulante de estupefacientes. Además, por la agresión al agente durante su detención, se instruirán actuaciones adicionales por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad.

La combinación de ambos delitos —tráfico y resistencia/atentado— suele agravar la situación procesal del investigado, que además puede ver incrementadas las medidas cautelares si se considera riesgo de fuga, reiteración delictiva o peligro para la seguridad ciudadana. La cuantía intervenida también es un elemento que las autoridades valorarán en el expediente.

El papel decisivo de la Unidad Canina

La presencia y la actuación de la Unidad Canina de la Policía Local fue determinante para recuperar las bolsas que el detenido había ocultado en la huida. Los perros adiestrados para la detección de drogas permiten localizar pequeños escondites en zonas de difícil acceso o con vegetación densa, y su intervención suele acelerar la recopilación de pruebas físicas imprescindibles para la instrucción.

En este servicio, la cooperación entre unidades —agentes de seguridad ciudadana, Grupo Operativo y la Unidad Canina— facilitó la identificación del sospechoso, la recuperación de las evidencias y la atención sanitaria inicial al detenido. Esa coordinación es habitual en intervenciones nocturnas de alto riesgo y demuestra la importancia del despliegue multiunidad para resolver incidentes que mezclan alteraciones del orden público con actividades presuntamente delictivas.