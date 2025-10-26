Sábado negro en Canarias: el mar se cobra dos vidas y deja dos heridos en menos de una hora

El mar se ha cobrado dos vidas en apenas 35 minutos este sábado en Canarias, en una jornada que ha dejado también dos heridos de carácter moderado. Los sucesos ocurrieron de manera casi simultánea en Lanzarote y Tenerife, según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Los equipos de emergencia, que en ambos casos acudieron con rapidez, no pudieron evitar el trágico desenlace de dos de los bañistas, que fueron rescatados del agua en parada cardiorrespiratoria. Las condiciones del mar, con oleaje y corrientes intensas en varios puntos del archipiélago, pudieron haber contribuido a los incidentes.

La primera alerta se produjo a las 13:23 horas desde la playa de La Cantería, en Órzola (Haría, Lanzarote), un enclave habitual para surfistas y visitantes, pero también conocido por su fuerte corriente y su peligrosidad para el baño.

Según el CECOES, un hombre de 65 años y nacionalidad alemana fue rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria, tras encontrarse en apuros a pocos metros de la orilla.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos. Sin embargo, no fue posible recuperar sus constantes vitales y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

En el operativo participaron también efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, la Policía Local de Haría y la Guardia Civil, que se encargó de las diligencias.

Segundo incidente: un hombre fallece y dos resultan heridos en Almáciga (Tenerife)

Poco después, a las 13:58 horas, el CECOES recibió otra alerta, esta vez desde la playa de Almáciga, en el litoral norte de Santa Cruz de Tenerife, donde varias personas tenían dificultades para salir del mar debido a la fuerza del oleaje.

Los equipos de rescate confirmaron el fallecimiento de un hombre de 39 años, mientras que otros dos bañistas, de 31 y 47 años, presentaban síntomas de ahogamiento de carácter moderado. Ambos fueron atendidos en la misma playa por personal del SUC y trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Centro de Salud de Anaga, donde quedaron bajo observación.

El servicio contó con la intervención de socorristas, efectivos policiales y equipos sanitarios, que trabajaron de forma coordinada para rescatar a los afectados y atenderlos de inmediato.