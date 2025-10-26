Vuelco de un coche en la rotonda de Taurito: dos heridos y gran despliegue de emergencias

Un coche volcó en la rotonda de Taurito, en el municipio de Mogán, en Gran Canaria, en la noche del sábado 26 de octubre, alrededor de las 23:00 horas. Como resultado del accidente, dos personas resultaron heridas.

El siniestro obligó a movilizar a los bomberos del parque de Puerto Rico, que acudieron con un equipo compuesto por un cabo y cuatro bomberos. También intervinieron los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se encargaron de atender a los heridos en el lugar de los hechos.

El vehículo implicado en el accidente terminó volcando tras una salida de vía en la rotonda, una intersección muy transitada en la zona turística del sur de la isla. Hasta el momento no se han facilitado detalles sobre las causas exactas del siniestro ni sobre el estado de las personas afectadas, aunque sí se ha confirmado la intervención coordinada de los servicios de emergencia.