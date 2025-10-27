Evacúan de urgencia a un bebé en estado crítico desde Gran Canaria a Tenerife
La operación requirió una maniobra especial de aterrizaje en Tenerife Norte y una coordinación precisa entre los controles aéreos de Canarias y la tripulación.
Un bebé en estado crítico fue evacuado este lunes desde Gran Canaria hasta Tenerife, en una operación médica aérea de máxima urgencia que requirió una maniobra excepcional en el aeropuerto de Tenerife Norte.
Según fuentes de la coordinación aérea, la pista en uso en ese momento era la 12, pero, con el objetivo de ganar tiempo y facilitar la atención inmediata al pequeño paciente, se decidió operar el aterrizaje por la pista contraria (30). La medida fue posible gracias a la estrecha coordinación entre el Centro de Control de Canarias, el Control Aéreo de Tenerife Norte y la tripulación de la aeronave medicalizada.
Tras el aterrizaje, el bebé fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario para recibir atención especializada.
