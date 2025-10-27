Graves disturbios en Telde: enfrentamiento entre jóvenes locales y menores inmigrantes en San Juan

Según ha informado el diario TeldeActualidad, una violenta pelea entre un grupo de jóvenes locales y varios menores inmigrantes acogidos en un centro de San Juan (Telde) provocó momentos de gran tensión en la noche de este domingo. El altercado, que se registró alrededor de las 20:20 horas, comenzó en el parque urbano de Arnao y terminó frente al centro de acogida, obligando a la Policía Nacional a intervenir para restablecer el orden.

De acuerdo con los testimonios recogidos por TeldeActualidad, en el enfrentamiento participaron entre 15 y 20 jóvenes de cada grupo. Todo habría comenzado por un cruce de insultos y el lanzamiento de botellas hacia una joven teldense y sus amigos, lo que desató una reacción inmediata y dio paso a una auténtica batalla campal.

La situación escaló rápidamente hacia la zona de San Juan, donde se registraron lanzamientos de piedras y botellas, además de golpes a vehículos estacionados. Los vecinos, alarmados por la violencia del suceso, aseguraron que los gritos y ruidos se escucharon durante varios minutos antes de la llegada de los agentes. “Fue una escena de caos, con jóvenes corriendo, botellas volando y coches golpeados”, relató un residente al citado medio.

La Policía Nacional logró finalmente disolver la pelea y refugiar a los menores acogidos en el interior del centro para evitar nuevas agresiones. Hasta el momento no se han producido detenciones, aunque se han abierto diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.

Los residentes del barrio, visiblemente preocupados, han solicitado mayor vigilancia policial en la zona, especialmente en las inmediaciones del parque de Arnao, donde aseguran que los altercados entre grupos de jóvenes se repiten con frecuencia durante las noches y fines de semana.