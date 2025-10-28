Detenido el autor de una oleada de robos en vehículos en el polígono de Arinaga

La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes ha culminado una investigación que ha permitido identificar y detener al presunto autor de 14 robos con fuerza en el interior de vehículos, cometidos en el Polígono Industrial de Arinaga. Los hechos generaron una gran alarma entre las empresas y trabajadores de la zona.

El detenido, que ya se encontraba en prisión provisional desde el pasado 11 de junio por seis delitos, ha sido ahora imputado por otros ocho robos similares, gracias a la labor de seguimiento de los agentes. Con esta segunda fase, se da por cerrada la investigación, que eleva a 14 el número total de delitos atribuidos.

Un patrón repetido: fractura de la ventanilla triangular

Los robos seguían un mismo modus operandi, pues el autor accedía a los vehículos fracturando la ventanilla triangular de la puerta trasera, un método violento que permitía abrir el coche sin hacer saltar la alarma. En su interior, sustraía objetos de valor como ordenadores portátiles, teléfonos móviles, discos duros, dinero en efectivo y pertenencias personales.

Las imágenes de videovigilancia de varias empresas del polígono captaron al presunto autor circulando en patineta eléctrica, medio de transporte que resultó clave para identificarlo. Vigilantes de seguridad reconocieron al individuo, que fue localizado portando herramientas aptas para fracturar cristales y vestía la misma ropa usada en días de los robos.

Además de los testimonios incriminatorios, uno de los indicios más concluyentes fue el cese total de los robos tras el ingreso en prisión del sospechoso.

14 robos con fuerza mediante el método de "Fractura ventanilla triangular" / LP/DLP

La investigación continúa

Aunque el sospechoso ya había sido encarcelado por los primeros seis robos, la Guardia Civil continuó revisando denuncias anteriores y recabando pruebas que permitieran vincularlo con más hechos delictivos.

Finalmente, se logró imputarle ocho robos adicionales, reforzando la tesis de que se trataba del único autor de la oleada delictiva.

Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Guardia de Telde, que continuará con la instrucción del caso.