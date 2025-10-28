Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja
Los servicios de emergencia no pudieron reanimar al hombre, que fue rescatado del mar por varios bañistas tras sufrir dificultades junto a otro compañero
Un hombre perdió la vida este martes tras sufrir un ahogamiento en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria. El suceso ocurrió alrededor de las 13:05 horas.
Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, varias llamadas alertaron de que dos bañistas estaban teniendo dificultades para salir del agua.
Hasta el lugar se desplazaron los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de la capital grancanaria.
Varias personas que se encontraban en la zona lograron sacar a los dos hombres del mar. Uno de ellos no precisó asistencia, mientras que el otro se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los testigos iniciaron maniobras básicas de reanimación hasta la llegada del personal sanitario, que continuó con maniobras avanzadas sin conseguir revertir la situación. Finalmente, se confirmó el fallecimiento del afectado.
La Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias correspondientes, mientras que bomberos y agentes locales colaboraron en el dispositivo de emergencia desplegado en la zona.
