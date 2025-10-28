Rescatan a una mujer tras caer por un barranco en San Bartolomé de Tirajana

Una mujer de unos 58 años fue localizada herida este martes en el barranco de Las Casillas, en la zona de Lomo de Presa, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, después de caer desde unos 15 metros de altura.

El aviso lo dio su marido, que alertó a la Policía al no encontrarla en casa. A partir de ese momento, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional iniciaron una búsqueda a pie por las laderas cercanas, avanzando más de un kilómetro hasta que lograron oír los gemidos de la mujer, que pedía auxilio desde un socavón natural cubierto por pinos y palmeras. El terreno, muy abrupto y de difícil acceso, dificultó las labores de localización.

Lugar donde fue encontrada la mujer. / LP/DLP

Una vez encontrada, la víctima presentaba un estado de gran debilidad tras permanecer varias horas caída. Debido a la complejidad del terreno, fue necesario activar un helicóptero de rescate y la intervención de los bomberos y del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que trabajaron de forma coordinada con ambos cuerpos policiales. Tras inmovilizarla, la trasladaron en camilla hasta una zona accesible para su evacuación aérea.

La rápida actuación conjunta de Policía Local, Policía Nacional, bomberos y personal del GES resultó clave para poder rescatar con vida a la mujer.