Una veintena de jóvenes ataca a dos menores migrantes en un parque de Telde

La Policía Nacional investiga una pelea —a pedradas y botellazos— entre dos grupos que se desató este lunes por la noche en el parque Arnao de Telde y que dejó al menos un menor herido con policontusiones. El ataque —o cacería—, según los primeros datos que manejan los investigadores, se produjo por parte de una veintena de jóvenes contra dos menores migrantes. Los agentes trabajan para identificar y localizar a los agresores, tras la denuncia presentada por uno de los heridos.

La reyerta se desencadenó al filo de las 20.30 horas de este lunes en la zona ajardinada del casco urbano de Telde. Allí se encontraron, al parecer por casualidad, dos grupos de jóvenes entre los que se produjo un enfrentamiento por causas que ahora trata de dilucidar la Policía Nacional.

Algunos de los testigos afirmaron que todo comenzó después de que una chica, vecina del municipio, fuese insultada. Sus amigos culparon a los menores, acogidos en el centro de migrantes de San Juan, y tras una discusión en el parque se inició la pelea. Esta continuó, con la persecución de unos a otros, hasta el recurso habitacional, donde los dos adolescentes lograron refugiarse.

Antes de esto, durante la disputa, más personas se unieron a los amigos de la chica increpada hasta llegar a ser veinte jóvenes contra las dos víctimas, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas a través de los datos que, en el momento de escribir este artículo, manejaba la Policía Nacional. Ahora se investiga si los menores migrantes estaban acompañados también de más participantes.

Entre los presuntos agresores y los afectados hubo lanzamientos de piedras y botellas que obligaron a la Policía Nacional a intervenir para disolver la pelea, tras la llamada de alerta de varios testigos. «Fue una escena de caos, con jóvenes corriendo por la calle, botellas volando y coches golpeados», afirmó uno de los residentes del barrio a Teldeactualidad.

La llegada de los agentes puso fin a la reyerta. Al percatarse de su presencia, los presuntos agresores huyeron a la carrera. Ayer por la mañana uno de los menores acudió a comisaría a denunciar los hechos. La víctima presenta contusiones leves, han informado a este diario las fuentes consultadas.

La Policía Nacional investiga ya los hechos y mantiene las pesquisas abiertas para esclarecer el origen de la trifulca, el número de participantes e identificar y localizar a los atacantes.