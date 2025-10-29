Detenido tras un altercado un trabajador de una discoteca de Puerto Rico buscado por la Justicia
Los agentes arrestan en el depósito de vehículos de Mogán a un segundo individuo con orden de busca y captura
La Policía Local de Mogán ha detenido a dos personas, el domingo y el lunes, sobre las que pesaban órdenes de búsqueda, detención y personación emitidas en diferentes juzgados de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria.
Las actuaciones se llevaron a cabo durante servicios rutinarios. La primera tuvo lugar el domingo, 26 de octubre, sobre las 1.15 horas, cuando los agentes en sus labores de control y vigilancia por la zona de ocio nocturno del Centro Comercial Puerto Rico procedieron a la identificación de un trabajador de una discoteca.
Este individuo estuvo implicado en un altercado ocurrido en las horas previas y corroboraron que también tenía antecedentes policiales previos y que estaba buscado por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria.
Un día más tarde, este lunes cerca de las 20.00 horas, se produjo la segunda detención en el depósito municipal de vehículos. El individuo, sin carné de conducir, iba a retirar un turismo. Sus datos, igual que se hizo con los del primer arrestado, se cotejaron con la Sala de Transmisiones de la Policía Local de Mogán y esta, a su vez, con el Puesto Principal de la Guardia Civil en Puerto Rico, momento en el que se constató que estaban bajo orden de búsqueda y captura.
