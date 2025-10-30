Controlan un incendio en una vivienda de Telde
Los bomberos lograron sofocar el fuego en la cocina antes de que se extendiera al resto de la vivienda o afectara a otros pisos
Un conato de incendio registrado este jueves en una vivienda situada en la tercera planta del edificio Yaiza, en la calle Ocho de Marzo, en el barrio de Los Picachos, en Telde, provocó la rápida intervención del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria y de la Policía Local de Telde, informa Teldeactualidad.
El suceso se produjo alrededor de las 13.15 horas, cuando varios vecinos alertaron de la presencia de humo saliendo de una de las viviendas. Los bomberos accedieron al inmueble y lograron sofocar el fuego en la cocina antes de que se extendiera al resto de la vivienda o afectara a otros pisos del edificio, evitando así daños de mayor consideración.
Durante la intervención, los agentes de la Policía Local colaboraron en las tareas de control del tráfico en la zona y en la evacuación preventiva de algunos residentes mientras se desarrollaban las labores de extinción y ventilación del inmueble.
Gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia, el incidente quedó controlado en pocos minutos y no fue necesario lamentar heridos.
