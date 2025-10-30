Detectan en el Puerto una tarjeta PMR manipulada: usarla de forma fraudulenta es delito
La Policía Local intervino una tarjeta para personas con movilidad reducida con la fecha alterada, recordando que esta conducta está penada por falsedad documental
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Unidad de Distrito del Puerto, ha detectado este jueves, 30 de octubre, el uso indebido de una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR). El hallazgo tuvo lugar en una plaza de aparcamiento reservada para personas con discapacidad, donde los agentes localizaron un vehículo que exhibía una tarjeta PMR con la fecha de validez visiblemente manipulada.
Este tipo de actuación no solo constituye una falta cívica, sino que supone un delito tipificado en el Código Penal español. Según la legislación vigente, alterar o falsificar un documento público, como lo es esta tarjeta, puede conllevar penas de prisión de seis meses a tres años, así como multas económicas que oscilan entre los seis y doce meses.
