Detenido un vecino de Gran Canaria en el aeropuerto de Vigo con un arsenal de armas en la maleta

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Vigo a un hombre de 42 años nacido en Las Palmas de Gran Canaria cuando pretendía volar a la Isla con un arsenal de armas en la maleta. El individuo ocultaba en su equipaje al menos nueve armas de fuego.

El hallazgo de las armas se produjo en la terminal del aeropuerto de Peinador, la mañana de este miércoles, cuando la maleta pasaba por los controles. Los servicios de seguridad alertaron de que una de las maletas facturadas en un vuelo a Gran Canaria parecía contener armas de fuego, tras ser analizada mediante el equipo de rayos X.

Los agentes de la Guardia Civil procedieron entonces a examinar la maleta en presencia de su propietario, natural de Las Palmas de Gran Canaria, y comprobaron que, en su interior, había seis armas cortas (pistolas), un revólver, una escopeta de cañón recortado, una mira telescópica y un arma larga (escopeta), especifica Europa Press.

El dueño de la valija alegó que le habían pagado 3.000 euros en un hotel del entorno del aeropuerto vigués para que pasara esas armas en su bolsa. Los agentes lo detuvieron inmediatamente por un supuesto delito de tráfico de armas.

Por el momento, no han trascendido más detalles del caso, que continúa abierto e investigado por el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo. No se descartan más detenciones.