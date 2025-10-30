Detenido en El Mirador por hurto: tenía seis reclamaciones judiciales activas

La Unidad UE-GOIA de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino recientemente en el Centro Comercial El Mirador, ubicado en la zona sur de la capital, tras recibir un aviso por parte del personal de seguridad privada del recinto. Los vigilantes de seguridad habían retenido a un varón que, presuntamente, había cometido un delito leve de hurto en uno de los comercios del complejo.

Tras personarse en el lugar y proceder a la identificación del individuo, los agentes confirmaron que sobre el mismo pesaban hasta seis reclamaciones judiciales en vigor. Esta situación motivó su detención inmediata y puesta a disposición judicial, al considerarse un caso de especial gravedad por el número de antecedentes y requerimientos pendientes.

¿Qué es un delito leve de hurto?

El hurto leve es un delito contra la propiedad que, según el Código Penal español, se produce cuando alguien sustrae bienes ajenos sin violencia ni intimidación, y el valor de lo sustraído no supera los 400 euros. Está regulado en el artículo 234.2 del Código Penal, y aunque se considera una infracción de menor entidad en comparación con el robo, conlleva sanciones que pueden incluir: