Detenido en El Mirador por hurto: tenía seis reclamaciones judiciales activas
La Policía Local actuó tras el aviso de los vigilantes del centro comercial, que habían retenido a un hombre por un delito leve de hurto
La Unidad UE-GOIA de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino recientemente en el Centro Comercial El Mirador, ubicado en la zona sur de la capital, tras recibir un aviso por parte del personal de seguridad privada del recinto. Los vigilantes de seguridad habían retenido a un varón que, presuntamente, había cometido un delito leve de hurto en uno de los comercios del complejo.
Tras personarse en el lugar y proceder a la identificación del individuo, los agentes confirmaron que sobre el mismo pesaban hasta seis reclamaciones judiciales en vigor. Esta situación motivó su detención inmediata y puesta a disposición judicial, al considerarse un caso de especial gravedad por el número de antecedentes y requerimientos pendientes.
¿Qué es un delito leve de hurto?
El hurto leve es un delito contra la propiedad que, según el Código Penal español, se produce cuando alguien sustrae bienes ajenos sin violencia ni intimidación, y el valor de lo sustraído no supera los 400 euros. Está regulado en el artículo 234.2 del Código Penal, y aunque se considera una infracción de menor entidad en comparación con el robo, conlleva sanciones que pueden incluir:
- Multas económicas proporcionales al valor de lo sustraído.
- Antecedentes penales si existe reincidencia.
- Prisión, en caso de acumulación de condenas o agravantes.
- Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
- Una veintena de jóvenes ataca a dos menores migrantes en un parque de Telde
- Estas son las zonas inundables en Canarias: consulta si tu casa está en zona vulnerable ante posibles inundaciones por una DANA
- ¿Por qué se llama así Arinaga (y qué significa realmente su nombre)?
- La inspiradora trayectoria de Miguel Ángel Ramírez: su camino hacia la presidencia de la UD Las Palmas
- Qué es la Operación Íncubo: así se destapó la red que explotaba sexualmente a menores tuteladas en Gran Canaria
- Un estruendo a las 1:19 horas: así vivieron los vecinos de Agaete el seísmo que sacudió sus casas
- Ni Triana ni Arucas: la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial