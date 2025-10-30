La Guardia Civil decomisa 100 kilos de pescado a cuatro pescadores deportivos en Lanzarote

Agentes del Destacamento Marítimo de la Guardia Civil de Fuerteventura intervinieron el pasado 15 de octubre una embarcación deportiva en el puerto de Puerto Calero (Lanzarote) con 100 kilos de pescado, un volumen que superaba ampliamente el límite legal de cinco kilos por persona permitido en la pesca recreativa.

La operación se activó tras el aviso de varios pescadores de la zona, que alertaron de que la embarcación llevaba dos días faenando y podía estar incurriendo en un exceso de capturas. Con esa información, la Guardia Civil montó un dispositivo de seguimiento en colaboración con los servicios de guardapescas del Gobierno de Canarias y el equipo de vigilancia ambiental de las zonas marinas protegidas (LIC y ZEC), en el marco de un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Pasadas las ocho de la tarde, los agentes inspeccionaron una embarcación de unos 12 metros de eslora en el momento en que atracaba en el puerto deportivo. A bordo viajaban cuatro hombres de entre 40 y 60 años que acababan de realizar una jornada de pesca recreativa. Aunque contaban con los permisos en regla, los agentes comprobaron que las capturas excedían de forma clara el máximo permitido.

100 kilos de pescado a cuatro pescadores deportivos en la isla de Lanzarote / Guardia Civil

Sospecha de venta a restaurantes locales

El pesaje, realizado en la cofradía de pescadores de La Tiñosa (Puerto del Carmen), confirmó la magnitud del decomiso: 100 kilos de pescado de distintas especies, entre ellas samas, bocinegros, burros, pejeperros, bicudas, sargos y gallos morunos. Todo el pescado cumplía la talla mínima, pero tuvo que ser destruido al haberse roto la cadena de frío: las neveras carecían de hielo suficiente y no disponían de sistemas de refrigeración adecuados. Los agentes sospechan que el destino final de las piezas podía ser su venta a restaurantes locales, lo que habría convertido la infracción en un caso de pesca furtiva.

Desde la Guardia Civil recuerdan que la pesca recreativa no puede destinarse a la venta y que el producto capturado de forma ilegal no pasa por controles sanitarios, por lo que supone un riesgo para el consumo. Además, advierten de que el aumento del furtivismo marino ha llevado a intensificar las labores de vigilancia en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote, especialmente durante los meses de calma, cuando las condiciones del mar facilitan la actividad ilegal.

En los últimos meses, el cuerpo ha intervenido varios casos similares, como la incautación de 49 kilos de pulpo y 25 kilos de lapas en Corralejo que iban a ser vendidos a un restaurante. Los agentes subrayan que las sanciones no recaen solo sobre los pescadores furtivos, sino también sobre quienes compran o comercializan productos obtenidos de forma ilegal.

Multas

La pesca recreativa en Canarias está regulada por la Ley 17/2003, de Pesca de Canarias, que considera falta grave la captura de más del doble del límite máximo diario permitido (artículo 70.4.e). Las sanciones por infracciones graves pueden oscilar entre 301 y 60.000 euros, además del decomiso del producto.