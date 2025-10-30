Hallado el cadáver de un hombre en la Avenida Marítima

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en los tetrápodos de la Avenida Marítima.

La voz de alarma la dio, al filo de las 17.30 horas de este jueves, un guardia civil fuera de servicio que estaba paseando por la zona. El mal olor procedente de las rocas alertó al agente que, al fijarse en los tetrápodos, decubrió restos de sangre y, unos metros más adelante, un pasaporte abandonado, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. El guardia civil se asomó a las piedras y encontró el cuerpo sin vida de la víctima.

De inmediato, a la zona, en la confluencia de la calle Munguía con la avenida de Canarias, se desplazaron agentes de la Policía Nacional, que se adentraron en la escollera y confirmaron que se trata del cadáver de un varón que podría llevar días atrapado en el rompeolas y que se encuentra en estado de descomposición.

Policía Nacional y bomberos de Las Palmas de Gran Canaria recuperan el cadáver de un hombre en la Avenida Marítima / LP/DLP

Los agentes han activado a los servicios de emergencias, entre ellos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC); Policía Local, que colabora con el cierre al tráfico del carril derecho, en sentido norte, de la Avenida Marítima para que los efectivos puedan trabajar, y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, que se encargan, en el momento de escribir esta información, de recuperar el cuerpo con botellas de oxígeno.

El cadáver presenta signos de violencia, aunque todas las hipótesis sobre las causas el fallecimiento están abiertas: las lesiones pueden ser producidas por una caída accidental o por la implicación de terceras personas. El grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía se ha hecho cargo de la investigación. Una vez se recupere el cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizarle la autopsia.

