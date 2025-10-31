El cadáver hallado en la Avenida Marítima con un pasaporte y un móvil ensangrentado es de un hombre de 41 años

El cadáver hallado este jueves junto a un pasaporte y un móvil ensangrentados en los tetrápodos de la Avenida Marítima, a la altura de Triana, pertenece a un hombre de 41 años y nacionalidad española. La Policía Nacional investiga la causa de la muerte a la espera de los resultados definitivos de la autopsia, aunque de momento se mantienen abiertas todas las posibilidades, desde una caída intencionada o accidental hasta una muerte violenta.

El Instituto de Medicina Legal de Las Palmas realizó este viernes un informe preliminar relativo a la identificación del cuerpo, que se encontró en un estado avanzado de descomposición. Sin embargo, todavía se desconocen los motivos reales del fallecimiento.

Fue el mal olor procedente de las rocas lo que alertó a un guardia civil fuera de servicio que estaba paseando por la zona. Al fijarse en los tetrápodos, encontró restos de sangre y, unos metros más adelante, un pasaporte abandonado junto a un móvil, como avanzó LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. El agente se asomó a las piedras y halló atrapado el cadáver, por lo que dio la voz de alarma a las 17:30 horas.

Permaneció días entre las rocas

Este aviso activó de inmediato a los agentes de la Policía Nacional que se adentraron en la escollera, en las inmediaciones de la confluencia de la calle Munguía, y confirmaron que se trataba del cuerpo de un varón que podía haber permanecido días en el rompeolas.

También acudieron a la zona los servicios de emergencias y se desplazaron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), aunque debido al deceso no fue necesaria su intervención.

Todas las posibilidades permanecen abiertas

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria colaboró con el cierre al tráfico rodado para permitir el trabajo de los efectivos y los Bomberos se encargaron de recuperar los restos después de que lo autorizara la autoridad judicial tras la llegada del forense.

Ese primer levantamiento del cadáver se alargó más de tres horas por el mal estado en el que se encontraba el varón. El grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía se ha hecho cargo de la investigación a la espera de conocerse los resultados definitivos de la autopsia, que está previsto que concluya el sábado.