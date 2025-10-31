Frustrado un intento de robo con cuchillo en Tenerife: detenido un hombre gracias a la ayuda ciudadana

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron en la noche del jueves a un hombre de 66 años, identificado con las iniciales J.P.G.S., como presunto autor de un intento de robo con violencia e intimidación ocurrido en las inmediaciones del puente Galcerán, una de las zonas más transitadas del centro de la capital tinerfeña.

El suceso tuvo lugar cuando la víctima, una mujer que regresaba a casa tras su jornada laboral, fue sorprendida por la espalda por un individuo que la amenazó con un arma blanca para exigirle su teléfono móvil. Ante la resistencia de la mujer y la intervención de varios viandantes, el agresor decidió huir del lugar, abandonando su objetivo original.

La clave: la colaboración ciudadana

Uno de los factores decisivos en la rápida resolución del incidente fue la colaboración de un ciudadano que fue testigo del suceso. Este alertó de inmediato a la Policía Local y mantuvo contacto telefónico constante con los agentes mientras seguía al sospechoso en su vehículo particular por las calles de la ciudad, facilitando información precisa sobre su ubicación y apariencia.

Gracias a esta intervención, los agentes de la Policía Local lograron localizar y detener al sospechoso en la calle Bravo Murillo, en el centro urbano de Santa Cruz, poco después de su huida.

Además, durante el operativo se logró recuperar el cuchillo utilizado, del que el presunto agresor había intentado deshacerse durante su fuga. Este elemento fue hallado en las proximidades del lugar del arresto y será incorporado como prueba en el procedimiento judicial.