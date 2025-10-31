Una mujer herida tras ser atropellada en Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer de 70 años resultó herida en la mañana de este viernes tras ser atropellada por un vehículo en la calle Santa Fe, en Las Palmas de Gran Canaria.

El incidente se produjo sobre las 12:13 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del atropello y de que la víctima precisaba asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal valoró y atendió a la afectada, que presentaba policontusiones de carácter moderado. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Universitario San Roque, en la capital grancanaria.

La Policía Local se encargó de instruir las diligencias correspondientes y regular el tráfico en la zona.