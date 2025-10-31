Tres años sin Natalia Hernández: la misteriosa desaparición en Canarias

Tres años después de su desaparición, el nombre de Natalia Hernández sigue presente en La Palma como símbolo de un caso sin respuesta. La joven madrileña, de 34 años, aterrizó en el aeropuerto palmero para comenzar un nuevo empleo, pero nunca llegó a salir oficialmente del recinto. Desde entonces, su paradero es un absoluto misterio.

Natalia había sido contratada como animadora para un hotel en el municipio de Fuencaliente. Era una oportunidad laboral en un entorno turístico tranquilo y familiar. Sin embargo, su llegada marcó el inicio de una historia angustiosa que, hasta el día de hoy, no ha ofrecido ninguna explicación plausible.

La última vez que se tuvo constancia de Natalia fue a través de las cámaras de seguridad del Aeropuerto de La Palma. Se la ve descendiendo del avión, pero ni siquiera llegó a recoger su equipaje. A partir de ese momento, no hay más registros visuales, llamadas ni señales de actividad.

Su móvil dejó de emitir señal pocos minutos después de su aterrizaje. No se encontraron signos de violencia ni objetos personales abandonados. La investigación se extendió desde el aeropuerto hasta zonas próximas en el municipio de Villa de Mazo, donde se realizaron intensas búsquedas con drones, unidades caninas y equipos de emergencia.

A lo largo de estos tres años, se han desarrollado varias batidas por parte de la Policía Nacional, Guardia Civil y voluntarios, sin ningún resultado concluyente. La alerta de desaparición sigue activa en los canales de SOS Desaparecidos, y aunque no se descarta ninguna hipótesis, las líneas abiertas no han generado avances significativos.

La falta de testigos y de rastros físicos ha convertido el caso de Natalia en uno de los expedientes más desconcertantes de la isla. La familia continúa reclamando atención mediática e institucional para que el caso no caiga en el olvido.

Operativo de búsqueda de Iván Pérez

Por otro lado, la desaparición de Iván Pérez Alejandro, de 42 años y vecino de Telde, ha movilizado a toda una ciudad. Desde el pasado 15 de octubre, el Ayuntamiento mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda en estrecha colaboración con la Policía Nacional, autoridad competente en la investigación del caso.

La alerta sigue activa en toda Gran Canaria, mientras se intensifican los esfuerzos en el municipio teldense con la participación de varios cuerpos municipales y equipos especializados.

El operativo se puso en marcha desde el mismo día de la desaparición, tras la instrucción directa del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la Jefatura de la Policía Local. Desde entonces, se han desplegado medios terrestres y aéreos, con especial atención en barrancos, zonas periurbanas y edificaciones abandonadas donde pudiera haber algún rastro.

Uno de los recursos clave ha sido la Unidad de Drones Unidron, adscrita a la Policía Local de Telde y dirigida por el oficial José Juan Florido. Esta unidad, reconocida por su experiencia en rastreos aéreos, ha realizado vuelos de reconocimiento sobre zonas de difícil acceso, aportando imágenes en tiempo real y aumentando la cobertura de búsqueda más allá de lo que permiten los equipos de tierra.