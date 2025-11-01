Rescatado un joven en apuros en la costa de Pechiguera, en Yaiza

Un joven de 20 años ha sido rescatado este sábado en los Charcones de Pechiguera, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), tras encontrarse en apuros a unos 200 metros de la orilla, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El aviso se recibió a las 13:04 horas, momento en el que el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Hasta la zona se desplazó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, que logró rescatar al afectado y trasladarlo hasta la helisuperficie del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, en Arrecife.

En el lugar también intervinieron una embarcación GES-Emerlan, efectivos del Consorcio de Bomberos de Lanzarote, Policía Local y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistió al joven antes de su traslado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

El afectado presentaba varias contusiones de carácter moderado, salvo complicaciones.