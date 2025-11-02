Una persona afectada y cinco vehículos quemados en un incendio en Tenerife

Un incendio registrado durante la tarde de este domingo en el interior de un garaje de Tenerife afectó a un total de cinco vehículos y dejó a una persona afectada por inhalación de humo.

Los hechos ocurrieron en la Primera Transversal del Camino La Villa, en el municipio de La Laguna, por circunstancias que investiga la Policía Nacional.

Las llamas comenzaron en uno de los coches aparcados en el garaje comunitario de un edificio. En total, el fuego causó diferentes daños materiales en cuatro turismos y una moto.

Una densa columna de humo salía del garaje donde se produjo el suceso. Por esa razón, agentes del Grupo operativo 6 de la Policía Local llevaron a cabo la evacuación preventiva de una docena de personas que en ese momento estaban en el edificio por motivos de seguridad y para evitar que los vecinos sufrieran inhalación de humo.

Recursos de extinción

En el servicio tomaron parte tres dotaciones del cuerpo de seguridad municipal, profesiones y otros tres vehículos de los Bomberos del Consorcio destinados en el cercano Parque de San Benito y un cuarto de los bomberos voluntarios de La Laguna y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Bomberos en Camino La Villa / El Día

Los bomberos procedieron a la extinción del fuego en el interior del garaje, así como a la ventilación del mencionado espacio comunitario.

El personal sanitario de la ambulancia trasladó a un centro sanitario a una de las personas de mayor edad que fue desalojada del inmueble por inhalación de humo.