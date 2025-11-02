Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia en Famara: un hombre muere ahogado y otro continúa desaparecido en el mar

Los servicios de emergencia buscan al segundo afectado, que practicaba surf junto a la víctima en la costa de Lanzarote

La Provincia

Eva de León

Las Palmas de Gran Canaria

Una tragedia en la Playa de Famara, en Lanzarote, ha dejado este domingo una persona fallecida y otra desaparecida en el mar, según informaron los servicios de emergencia.

Alrededor de las 16:50 horas, se recibió un aviso por un posible ahogamiento en la zona de costa. Poco después, los equipos confirmaron el fallecimiento de un hombre de 37 años y nacionalidad rumana.

Ver galería

Búsqueda desaparecido en aguas de Famara, Lanzarote / La Provincia

Un testigo indicó que el fallecido se encontraba practicando surf junto a otra persona, que aún no ha sido localizada. Ante esta situación, se activó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron dos helicópteros y dos motos de agua, aunque sin resultados positivos hasta el momento.

Posteriormente, los helicópteros fueron retirados y las labores de rastreo continúan a cargo de la Salvamar, mientras las autoridades no descartan que el desaparecido haya podido salir por otra zona.

TEMAS

