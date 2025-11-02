Tragedia en Famara: un hombre muere ahogado y otro continúa desaparecido en el mar
Los servicios de emergencia buscan al segundo afectado, que practicaba surf junto a la víctima en la costa de Lanzarote
Una tragedia en la Playa de Famara, en Lanzarote, ha dejado este domingo una persona fallecida y otra desaparecida en el mar, según informaron los servicios de emergencia.
Alrededor de las 16:50 horas, se recibió un aviso por un posible ahogamiento en la zona de costa. Poco después, los equipos confirmaron el fallecimiento de un hombre de 37 años y nacionalidad rumana.
Un testigo indicó que el fallecido se encontraba practicando surf junto a otra persona, que aún no ha sido localizada. Ante esta situación, se activó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron dos helicópteros y dos motos de agua, aunque sin resultados positivos hasta el momento.
Posteriormente, los helicópteros fueron retirados y las labores de rastreo continúan a cargo de la Salvamar, mientras las autoridades no descartan que el desaparecido haya podido salir por otra zona.
