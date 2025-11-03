Una colisión entre dos vehículos en Lanzarote deja cuatro personas heridas, dos de ellas en estado crítico

Cuatro personas han resultado heridas este lunes, 3 de noviembre, en un accidente de tráfico ocurrido sobre las 15:00 horas en la carretera LZ-40, del municipio lanzaroteño de Tías.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, dos de los heridos se encuentran en estado crítico.

Personas afectadas

En concreto, las personas afectadas por el accidente son:

Un menor de 6 años con policontusiones de carácter moderado.

con policontusiones de carácter moderado. Una mujer de 47 años con lesiones de carácter moderado.

con lesiones de carácter moderado. Un hombre de 37 años con politraumatismos de carácter grave.

con politraumatismos de carácter grave. Una mujer de la que se desconoce su edad con politraumatismos de carácter grave.

Todos ellos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa, los dos últimos en estado crítico.

Equipo desplegado

A su llegada al lugar de los hechos, los bomberos aseguraron los vehículos accidentados y liberaron a dos de sus ocupantes del interior del habitáculo.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del Centro de Salud de Tías valoraron y asistieron a los cuatro afectados y los trasladaron al centro hospitalario; mientras que la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente y la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.