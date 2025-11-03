Veinte días sin noticias de Iván Pérez, desaparecido en Telde: «Necesita medicación urgente, nunca se había marchado»

Hace veinte días que el rastro de Iván José Pérez Alejandro, de 42 años, se esfumó en Telde. Su teléfono no da señal y la medicación que necesita para tratar el trastorno mental que padece no se ha recogido en la farmacia. Sus hermanas, María Jesús y Leumas, piden colaboración ciudadana y que el dispositivo de búsqueda policial puesto en marcha el 15 de octubre no concluya.

«Iván no es de los que se esconde o desaparece de la noche a la mañana ni se marcha sin decir nada tanto tiempo. Necesita medicación urgente», explica por teléfono María Jesús, desesperada y con la voz entrecortada por las lágrimas. Su familia cuenta que durante estos veinte días les han llegado rumores de que está en Jinámar o en el entorno de La Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria, pero que ninguno ha podido comprobarse ni ha resultado certero.

«No entendemos cómo lleva tanto tiempo desaparecido, sin una pista, sin que haya resultados... Nadie lo ha visto, nadie sabe nada», añade su familia, que teme que Iván se encuentre en mal estado o, incluso, fallecido en alguna zona de difícil acceso y por eso no lo hayan encontrado.

Iván vivía solo en una casa abandonada en las inmediaciones del Barranco Real de Telde. «Ya no sabemos si le ha pasado algo o le han hecho algo, aunque estuviese mal él siempre contactaba con nosotras. Como mucho pasaba dos días sin hablarnos...», afirma la hermana que pide que si alguien lo ha visto o si incluso él se encuentra en buen estado contacte con las autoridades.

Ellas solo quieren respuestas, pero mantener la esperanza no resulta sencillo, habida cuenta de los días que han pasado y la enfermedad de Iván, que puede empeorar al no tomar el tratamiento.

«Que sigan buscando»

«Solo queremos que sigan buscando, que pongan medios y amplíen la búsqueda por los barrancos. Él no se movía de Telde. ¿Dónde está que no aparece?», se pregunta María Jesús: «Puede estar en alguna esquina del barranco y que no lo hayan visto. Por favor, que se fijen bien, que busquen».

La Policía Nacional y la Policía Local de Telde lideran el operativo, con una alerta activa en toda la Isla, junto a voluntarios de Protección Civil. Esta semana, la Unidad de Drones realizó un rastreo aéreo en las zonas de difícil acceso, mientras los equipos de tierra peinaron también barrancos y edificaciones abandonadas en áreas periurbanas del municipio, sin éxito.

Iván mide 1,65 metros, tiene complexión gruesa, pelo moreno y canoso, ojos verdes y cojera en la pierna derecha, según detalla la ficha de búsqueda difundida por SOS Desaparecidos