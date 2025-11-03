Llamamiento urgente para recuperar el implante coclear perdido de una niña en Las Palmas de Gran Canaria
El dispositivo, esencial para la audición de una menor de cinco años, se extravió durante una fiesta infantil. La familia pide colaboración ciudadana para localizarlo
Una familia de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho un llamamiento urgente tras la pérdida del implante coclear de su hija de cinco años, que se extravió este lunes durante una fiesta infantil en el centro comercial Las Ramblas. El dispositivo, esencial para que la pequeña pueda escuchar, podría haberse caído en una zona concurrida, posiblemente entre las chucherías, lo que complica aún más su localización.
La madre de la menor, visiblemente angustiada, ha pedido ayuda a través de redes sociales y contactos personales para intentar localizar el aparato, cuyo valor económico es elevado, pero cuyo valor funcional para su hija es incalculable: sin él, la niña pierde su capacidad auditiva y con ello su acceso al entorno y al lenguaje.
¿Qué es un implante coclear y por qué es tan importante?
El implante coclear es un dispositivo electrónico que sustituye la función del oído interno en personas con pérdida auditiva severa o profunda. A diferencia de un audífono convencional, que amplifica el sonido, este aparato estimula directamente el nervio auditivo, permitiendo que el usuario pueda percibir sonidos.
Para niños con sordera profunda, como en este caso, el implante coclear es fundamental para su desarrollo del lenguaje y su integración social y escolar. Su pérdida implica no solo una interrupción de la audición, sino también un impacto directo en la vida diaria de la niña.
