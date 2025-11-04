Aparece el cuerpo del bañista desaparecido desde el domingo en una playa de Lanzarote

Un grupo de bañistas ha encontrado en la tarde de este martes el cadáver de un hombre en la playa de Famara (Lanzarote), donde desapareció un varón de 28 años y nacionalidad india el pasado domingo. Las olas devolvieron el cuerpo a la zona de la cala donde se habría producido el ahogamiento debido a la fuerte corriente que lo arrastró.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre las 17:05 horas por parte de los usuarios de la playa que hallaron al desaparecido. En ese momento, se activaron los recursos acuáticos y terrestres necesarios, entre ellos dos motos y un todoterreno que se encontraban a pocos metros y se hicieron cargo de sacarlo hasta la orilla.

También se dio aviso del hallazgo a los agentes de la Guardia Civil y a los socorristas, que intervinieron en el lugar. Los servicios de emergencia se mantienen en la zona hasta la llegada del médico forense para colaborar con la evacuación del cuerpo.

Segundo fallecido

Durante la jornada del domingo también hubo otro fallecimiento en la misma cala, de un hombre de nacionalidad rumana y 37 años al que se intentó rescatar en situación de parada respiratoria. Los socorristas de la playa iniciaron las maniobras de reanimación, continuadas por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), pero a pesar de los esfuerzos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El acompañante del fallecido, un alemán de 49 años, logró salir del mar ileso por sus propios medios y alertó de la desaparición de un tercer hombre que se encontraba con ellos en el agua, lo que activó un amplio dispositivo de búsqueda coordinado por el Cecoes.