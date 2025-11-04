Detenido en Gran Canaria tras ser interceptado con más de 100 gramos de anfetamina

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, en colaboración con la Policía Local de Ingenio, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras incautarle 113 gramos de anfetamina durante un operativo nocturno desarrollado el pasado 18 de octubre en el sureste de Gran Canaria.

La intervención se activó en torno a las 00:40 horas, tras recibirse una alerta que advertía sobre una embarcación desconocida navegando a gran velocidad hacia el muelle de Arinaga. Aunque los primeros rastreos no permitieron localizar la lancha, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia preventiva en la zona.

Horas más tarde, a las 03:15, la Policía Local de Ingenio localizó un vehículo sospechoso en las inmediaciones de Carrizal e informó a la Guardia Civil. Ambas fuerzas coordinaron el seguimiento del turismo hasta interceptarlo, a pesar de la escasa visibilidad y las dificultades del terreno.

Durante la identificación de los ocupantes, se encontró entre las pertenencias de uno de ellos una bolsa transparente con una sustancia blanca. Aunque el individuo declaró que se trataba de bicarbonato, las pruebas realizadas con el dispositivo Drogotest confirmaron que se trataba de anfetamina.

La cantidad intervenida 113 gramos se considera relevante desde el punto de vista penal por su clara orientación al menudeo y su potencial impacto social. Por ello, los agentes procedieron a la detención del implicado, quien fue puesto a disposición judicial.

Tras finalizar las diligencias, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión. La Guardia Civil ha destacado la coordinación entre ambos cuerpos policiales como clave para el éxito del operativo y ha reafirmado su compromiso con la lucha contra el tráfico de drogas en la isla.