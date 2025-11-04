Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido grave un motorista al sufrir una caída en Telde

El afectado fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Un operador de la sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Un operador de la sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / El Día

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista ha resultado herido de carácter grave al sufrir una caída sobre las 12:40 horas de este martes en el punto kilométrico 24 de la vía GC-130, dentro del municipio de Telde (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, los bomberos del Consorcio de Emergencias fueron los primeros en llegar al lugar y prestaron la atención inicial al afectado.

El varón presentó politraumatismos de carácter grave, por lo que fue asistido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado en una ambulancia de sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente mientras que la Policía Local colaboró en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona.

