Herido grave un motorista al sufrir una caída en Telde

Un motorista ha resultado herido de carácter grave al sufrir una caída sobre las 12:40 horas de este martes en el punto kilométrico 24 de la vía GC-130, dentro del municipio de Telde (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, los bomberos del Consorcio de Emergencias fueron los primeros en llegar al lugar y prestaron la atención inicial al afectado.

El varón presentó politraumatismos de carácter grave, por lo que fue asistido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado en una ambulancia de sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente mientras que la Policía Local colaboró en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona.