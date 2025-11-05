Un conato de incendio en una zona con viviendas de Valleseco ha despertado la preocupación de los vecinos de la localidad en la noche de este martes.

El Cabildo de Gran Canariaha comunicado el suceso a través de su perfil de la red social X, en el que continuará informando de la evolución del fuego y de los trabajos de los servicios de extinción.

En el lugar se han desplegado el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y los servicios de Protección Civil para intentar frenar el avance de las llamas, que, según se puede observar en las imágenes, han generado una fuerte columna de humo visible desde la distancia.

El Cabildo insular ha pedido la "máxima precaución" debido al área donde se ha producido el fuego, que se encuentra a pocos metros de las viviendas más cercanas.