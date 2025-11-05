Felinos africanos en Gran Canaria: la cría ilegal de la banda de José, el del Buque, que ha destapado la Guardia Civil

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra tres personas en Gran Canaria por la presunta cría y tenencia ilegal de cinco felinos salvajes africanos de la especie Leptailurus serval, una conducta tipificada como delito contra la fauna silvestre protegida. La actuación se enmarca dentro de la operación “Lazos de Sangre”, en la que fue detenido José A. M., conocido como José, el del Buque, presunto líder de una de las redes de narcotráfico más activas de España.

Durante una inspección en una finca privada del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, los agentes localizaron un recinto cerrado de unos cincuenta metros cuadrados con malla metálica y doble puerta de seguridad. En su interior, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) identificó cinco ejemplares de serval africano: un macho adulto, una hembra gestante y tres crías de aproximadamente cuatro meses.

Tras las primeras pesquisas, la Guardia Civil determinó que los animales habían sido introducidos en Canarias sin autorización CITES, ni control aduanero ni sanitario, lo que infringe tanto la legislación ambiental como la normativa autonómica sobre tenencia de fauna salvaje.

Los cinco ejemplares fueron incautados y trasladados a instalaciones especializadas en fauna exótica acreditadas por CITES, bajo autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), donde ahora reciben los cuidados necesarios.

Cría y tenencia ilegal de felinos salvajes / Guardia Civil

Prohibiciones en Canarias

La tenencia, cría y comercio de animales salvajes potencialmente peligrosos como el Leptailurus serval está expresamente prohibida en Canarias por el Decreto 30/2018 del Gobierno autonómico, que limita su posesión a excepciones debidamente acreditadas. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar de los animales refuerza esta prohibición al excluir su tenencia como animales de compañía.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Desde la Guardia Civil recuerdan que el tráfico y la tenencia irregular de especies exóticas constituye una amenaza directa para la biodiversidad, la seguridad ciudadana y el equilibrio ecológico. Además, insisten en que cualquier persona que posea animales protegidos, salvajes o incluidos en el convenio CITES debe comunicarlo a las autoridades para su legalización o entrega voluntaria.

La regularización evita sanciones o responsabilidades penales, y permite a las autoridades gestionar de forma segura la custodia de estos ejemplares, muchos de los cuales pueden suponer un riesgo si se escapan o se reproducen sin control.