Una menor de 14 años cae de un edificio en Gáldar

Una menor de 14 años se ha precipitado este miércoles de un edificio en el municipio de Gáldar. La víctima se encuentra estable, aunque hospitalizada, mientras la Guardia Civil ha abierto ya una investigación para esclarecer los datos del suceso.

Fue en torno a las 14.10 horas de este miércoles cuando testigos dieron la voz de alarma al ver caer a la adolescente desde la ventana de un edificio. Tras recibir la llamada de alerta, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias activó un dispositivo de emergencia.

A la zona acudieron agentes de la Policía Local de Gáldar, Bomberos, Guardia Civil y ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que trasladaron a la víctima al centro de salud del municipio debido a la cercanía. Una vez estabilizada, un helicóptero del SUC se encargó de su evacuación a un centro hospitalario.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente y las circunstancias en las que se produjo para averiguar si se trata de una caída accidental, fortuita o intencionada.