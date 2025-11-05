Una mujer herida tras un choque entre dos vehículos en la GC-1
La afectada, de carácter moderado, fue trasladada al Hospitales Universitarios San Roque de Maspalomas
Una mujer ha resultado herida este miércoles tras la colisión de dos vehículos registrada en la autopista GC-1, a la altura del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en sentido sur, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo en torno a las 13:30 horas, momento en el que el 1-1-2 recibió una alerta en la que se informaba del accidente. De inmediato, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a una mujer que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. La afectada fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospitales Universitarios San Roque, en Maspalomas.
En el lugar también intervinieron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron el atestado correspondiente, así como el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, encargado de la limpieza y normalización de la vía.
