Una anciana de 80 años logra ser rescatada por la Guardia Civil tras un robo frustrado en su casa de Vecindario
Tres hombres fueron detenidos “in situ” gracias al aviso de varios vecinos que escucharon gritos durante la madrugada
Ocurrió de madrugada, cuando la mayoría duerme y los sonidos cobran otra gravedad. En una vivienda de Vecindario, los gritos rompieron el silencio y activaron lo mejor de una comunidad: la vigilancia compartida.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 18 de octubre, alrededor de las 04:45 horas, cuando varios vecinos alertaron al 062 tras escuchar ruidos y gritos provenientes de una casa del barrio. Gracias a esa llamada, una mujer de 80 años pudo ser rescatada a tiempo.
La rápida actuación de la patrulla del Puesto Principal de Vecindario permitió frustrar el asalto en el interior del domicilio, donde residía una mujer de avanzada edad. Según el testimonio vecinal, los sospechosos habían accedido a la vivienda tras forzar la puerta principal a base de patadas.
Un acto cometido por tres individuos
Los agentes encontraron a los tres individuos dentro de la casa, que presentaba un gran desorden y claros signos de búsqueda de objetos de valor. Además, se recuperaron varios teléfonos móviles y se comprobó que habían intentado sustraer dos patinetes eléctricos.
La víctima, una mujer de unos 80 años, fue atendida por personal sanitario en el lugar y trasladada posteriormente al Hospital Insular para una valoración médica más completa.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de San Bartolomé de Tirajana. La Guardia Civil destaca la especial gravedad de este tipo de delitos cuando la víctima es una persona vulnerable, e insiste en la importancia de alertar de inmediato a las autoridades ante cualquier comportamiento sospechoso, llamando al 062 o al 112.
- Canarias deja atrás el calor sofocante: la Aemet prevé hoy un descenso notable en medianías y zonas altas
- La Seguridad Social anuncia sorpresas en la paga extra de Navidad para los pensionistas canarios: será la última vez que cobren su pensión actual
- La UD Las Palmas tendrá un hotel de lujo en Las Meleguinas
- Hay 'caso Kirian' en la UD Las Palmas: el ovacionado que saltó en el 86' en Gijón y no llegó a la hora en Huesca
- Así evita el Puerto de Las Palmas que su aparcamiento sea un camping para caravanas
- Felinos africanos en Gran Canaria: la red de cría ilegal de José, el del Buque, que ha destapado la Guardia Civil
- Imprudencia extrema en Telde: el salto al Bufadero de La Garita que indigna en redes sociales
- Cada vez más bajos comerciales convertidos en viviendas: Las Palmas de Gran Canaria triplica en dos años las solicitudes