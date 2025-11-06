Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropellan a una joven en Las Palmas de Gran Canaria

La mujer, que no reviste heridas graves, podría haber cruzado en rojo

Equipos de emergencia en el lugar de los hechos.

Equipos de emergencia en el lugar de los hechos. / @PolicíaLPA

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Una joven ha sufrido un atropello este jueves en la calle Muelle Las Palmas, según informa la Policía Local a través de sus redes sociales.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de las Unidades de Distrito y de Tráfico, además de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que ha atendido a la mujer en el mismo punto del accidente. En principio, sus heridas no revisten gravedad.

La peatona podría haber cruzado la calzada cuando el semáforo estaba en rojo y habría ido distraída.

