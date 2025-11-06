Atropellan a una joven en Las Palmas de Gran Canaria
La mujer, que no reviste heridas graves, podría haber cruzado en rojo
Una joven ha sufrido un atropello este jueves en la calle Muelle Las Palmas, según informa la Policía Local a través de sus redes sociales.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de las Unidades de Distrito y de Tráfico, además de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que ha atendido a la mujer en el mismo punto del accidente. En principio, sus heridas no revisten gravedad.
La peatona podría haber cruzado la calzada cuando el semáforo estaba en rojo y habría ido distraída.
