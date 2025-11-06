Atropellan a una joven en Las Palmas de Gran Canaria

Una joven ha sufrido un atropello este jueves en la calle Muelle Las Palmas, según informa la Policía Local a través de sus redes sociales.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de las Unidades de Distrito y de Tráfico, además de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que ha atendido a la mujer en el mismo punto del accidente. En principio, sus heridas no revisten gravedad.

La peatona podría haber cruzado la calzada cuando el semáforo estaba en rojo y habría ido distraída.