Desmantelado un punto de venta de droga en Puerto del Rosario tras denuncias vecinales

El ir y venir constante, las visitas a horas intempestivas, el ambiente enrarecido. En aquel edificio del centro de Puerto del Rosario , en Fuerteventura algo no encajaba. Fue entonces cuando varios vecinos, hartos de la sospecha y la inquietud, decidieron denunciar y su aviso no cayó en saco roto.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de estupefacientes que operaba a plena luz del día y también de noche en una vivienda del casco urbano de la capital majorera. La operación se activó a principios de octubre tras diversas denuncias vecinales que alertaban del trasiego incesante en el inmueble, un indicio claro para los investigadores de que allí ocurría algo más que simples reuniones.

Durante el dispositivo de vigilancia, los agentes constataron la entrada y salida constante de personas, muchas de ellas desconocidas en la zona. Pero lo que terminó de disparar las alarmas fue el fuerte olor a combustible que rodeaba la vivienda, característico de la elaboración de crack. Todo apuntaba a que no solo se vendía droga, sino que también se preparaba en el propio domicilio.

Desmantelan punto de venta de drogas en Puerto del Rosario / Policía Nacional

Con los indicios en la mano, se solicitó autorización judicial para registrar el inmueble. El operativo se llevó a cabo el 30 de octubre y finalizó con la detención de tres personas: dos hombres de 20 y 22 años y una mujer de 19. En el interior del domicilio se incautaron 31,82 gramos de cocaína, 24,91 gramos de hachís, 354 euros en efectivo y material de manipulación.

El principal implicado ha ingresado en prisión provisional por orden judicial. Los otros dos han quedado en libertad con cargos. Con esta intervención, la Policía Nacional da por desmantelada una red de tráfico de estupefacientes que operaba en Puerto del Rosario, logrando eliminar un punto de venta activos en la localidad, y continúa su labor en la lucha contra el tráfico de drogas en las islas.